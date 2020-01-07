بعد المطالبة برحيلها.. القوات الأميركية تعتزم إنشاء مطار دولي “عملاق” في الأنبار

2020/01/07 | 15:59 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق كشف مصدر أمني في محافظة #الأنبار، عزم القوات الأميركية إنشاء مطار لقاذفات “بي 52” العملاقة، داخل مبنى قاعدة #عين_الأسد الجوية غربي المحافظة.وقال المصدر خلال تصريحات […]

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