الكشف عن تفاصيل دفن سليماني وصعوبات في التعامل مع “الجسد المجزء” (صورة)

2020/01/07 | 16:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشف رئيس لجنة الأركان الإيرانية للبحث عن المفقودين والشهداء المجهولين محمد باقر زاده، الثلاثاء، عن حالة جسد قائد فيلق القدس المغتال قاسم سليماني وقت تكفينه، فيما اكد انهم كانوا امام حادثة تشبه حادثة كربلاء.ونقلت “روسيا اليوم”، عن زاده تصريحات تابعتها “يس عراق”، قال فيها إنه بلغ المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي […]

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