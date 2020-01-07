مدير بلديات نينوى يرد على أنباء عمله معقباً في السابق وامتلاكه ’’عقارات كثيرة’’

2020/01/07 | 16:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- نينوى

نفى مدير بلديات نينوى، الحقوقي عبد القادر الدخيل، الثلاثاء (7 كانون الثاني 2020) عمله معقباً للمعاملات قبل العام 2013، وحيازته ’’أملاك كثيرة’’ بعد أنباء تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، بهذا الشأن.

وقال الدخيل في بيان له، إن "الأنباء التي تحدثت عن كونه عمل معقباً للمعاملات قبل سنة 2013، فضلاً عن حيازته أملاك كثيرة، هي أنباء غير دقيقة، و لاتعدو كونها شائعات"، مؤكداً أنه "عمل منذ سنة 1999 مديراً لبلدية (سنجار/القيروان) ومن ثم مديراً لبلدية ربيعة منذ 2002 ولغاية 2007".

وأضاف الدخيل، أنه "لا صحة لكل ما يشاع حول امتلاكه شقة في مجمع (دريم ستي)، وان الارض المشيد عليها منزله في منطقة المجموعة الثقافية كان قد اشتراها من قاض سنة 2012".





وهدد بـ "اللجوء للقضاء لإيقاف هذه الادعاءات".

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة التربية، الثلاثاء (07 كانون الثاني 2020)، توضيحاً بخصوص نظام تحسين المعدل الذي تم اقرارهُ خلال شهر كانون الأول الماضي من قبل هيئة الرأي، التي تترأسها وزيرة التربية سها خليل العلي بك.

وذكرت الوزارة في بي

بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، الثلاثاء (7 كانون الثاني 2019)، عن تشكيل لجنة تحقيق فورية في حادثة تفجير مسجد قيد الانشاء شرق المحافظة.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة (90 كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت هيأة النزاهة، الثلاثاء (07 كانون الثاني 2020)، تمكنها من ضبط منتحل صفة موظف بهيأة النزاهة في محافظة كربلاء، مبينة قيام المتهم بتهديد مسؤول أملاك المحافظة.





وذكرت دائرة التحقيقات في الهيأة، في بيان تلقته (بغداد اليوم

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