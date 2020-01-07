السعودية تعلن القبض على أخطر إرهابي مطلوب

2020/01/07 | 16:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، القبض على أحد أخطر الإرهابيين المطلوبين على قوائم الوزارة، في مدينة القطيف شرق المملكة.وقالت قناة “الإخبارية” السعودية: “القبض على أخطر مطلوب إرهابي في القطيف حسين علي آل عمار”.مراسل #الإخبارية: القبض على أخطر مطلوب إرهابي في #القطيف حسين علي آل عمار #الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) January […]

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