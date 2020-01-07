بالصور... تجمع حاشد بحلب تنديداً بجريمة اغتيال الفريق سليماني ورفاقه

2020/01/07 | 16:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتشد آلاف السوريين في مدينة حلب السورية تنديدا بإغتيال قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي في العراق ابومهدي المهندس ورفاقهم...

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