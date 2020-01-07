"مصر للطيران" تعلق رحلاتها الى بغداد "مؤقتاً"

2020/01/07 | 16:09 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعليق رحلات شركة مصر للطيران المتجهة إلى بغداد من الأربعاء حتى الجمعة القادمين - صورة أرشيفية

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