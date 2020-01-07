2020/01/07 | 16:10 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في حلقة اليوم من ريبورتاج، نتوقف بدايةً عند إغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، اغتيالٌ أحدث شرخاً داخل العراق بين دعاة الثأر من جهة، مقابل المرحبين بالخلاص من النفوذ الإيراني.



ننتقل بعدها إلى الأردن حيث تعالت الأصوات المنددة بإتفاقية الغاز مع إسرائيل، إتفاقية دخلت حيز التنفيذ بشكل تجريبي لمدة ثلاثة أشهر.



وإلى تونس وأسواقها الأسبوعية للملابس المستعملة، أسواق تشكو من التضييق على العاملين.



وأخيراً إلى مصر حيث أسست مجموعة من الشبان إذاعة تعتمد على تقنية المنصات الرقمية فتتيح للمستخدمين اختيار المحتوى الذي يرغبون في الاستماع إليه دون التقيد بوقت محدد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشارع العراقي ينقسم حيال اغتيال سليماني) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشارع العراقي ينقسم حيال اغتيال سليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).