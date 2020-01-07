2020/01/07 | 16:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علاوي: تحديد مستقبل القوات الاجنبية ينبغي ان يترك لبرلمان يمثل الارادة الشعبية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي: تحديد مستقبل القوات الاجنبية ينبغي ان يترك لبرلمان يمثل الارادة الشعبية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي: تحديد مستقبل القوات الاجنبية ينبغي ان يترك لبرلمان يمثل الارادة الشعبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).