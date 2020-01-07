عماد محسن: ساقدم كل ما لدي مع الهلال السوداني

2020/01/07 | 16:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وصل المهاجم العراقي عماد محسن إلى العاصمة السودانية الخرطوم بعد تعاقده مع نادي الهلال قادما من فريق الزوراء بفترة الانتقالات الشتوية.

وقال محسن في تصريحات لموقع كوورة العربي "سعيد بالتجربة الجديدة مع الهلال الذي يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة في السودان وعلى مستوى القارة السمراء".

وزاد: "أعد الجماهير بتقديم كل ما لدي وأن أجتهد لأكون إضافة نوعية للفريق في الفترة المقبلة".

وبين أن اللاعب العراقي قادر على التأقلم سريعا مع أي بطولة وكذلك الأجواء المختلفة.

وذكر: "سأجتهد من أجل التأقلم مع زملائي بالفريق، حيث سأباشر التدريبات سريعا وأسعى للمشاركة في المباراة المقبلة وأن أساهم بتحقيق نتائج مميزة".

يشار إلى أن تجربة عماد محسن ليست الأولى من نوعها في الدوري السوداني حيث سبق وأن احترف سعد عطية وعلاء عبد الزهرة في المريخ.

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