الزراعة النيابية: تصدير الفائض من المحاصيل سيضيف مورداً جديداً لايرادات الدولة

2020/01/07 | 16:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، عن مورد جديد لخزينة الدولة يتمثل بتصدير الفائض من المحاصيل الزراعية.

وقال رئيس اللجنة، سلام الشمري، في بيان، إن الخطط الزراعية والإروائية الناجحة خلال الفترة الماضية، اسفرت عن انتاج كبير بمحاصيل زراعية كثيرة.وأضاف، أن زيادة كمية المياه وخطط الاستصلاح الناجحة ادت الى زيادة في كميات الاراضي المستزرعة من محاصيل زراعية مختلفة ادت الى انتاج وفير ينافس المستورد وسينهي الاعتماد عليه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتابع الشمري، أن انهاء الاستيراد للكثير من محاصيل الخضر والفواكه سيوفر مورد مهم للفلاح وسيسهم بعملية التصدير والتي ستضفي مورد جديدا ومهما للموازنة العامة للدولة.

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