الفلبين تجهز قواتها المسلحة لإجلاء مواطنيها من العراق

2020/01/07 | 16:23 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



قال سلفادور بانيلو المتحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، الثلاثاء، إن الرئيس أمر القوات المسل...

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