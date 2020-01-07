2020/01/07 | 16:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، إلى ضرورة المضي بتنفيذ الأتفاقيات العراقية – الصينية التي ابرمتها الحكومة الحالية في بكين من الآن لاسيما وكونها توفر فرصاً كبيرة لإعمار العراق، مؤكداً تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية لوضع كافة الإجراءات المتعلقة بالإتفاق حيز التنفيذ وتسهيل دخول الشركات الاستثمارية الكبرى إلى البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يدعو للبدء بتنفيذ الإتفاقية العراقية الصينية والسفير الصيني يؤكد: جاهزون ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يدعو للبدء بتنفيذ الإتفاقية العراقية الصينية والسفير الصيني يؤكد: جاهزون ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).