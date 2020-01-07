بومبيو “غاضب” من “ترويع العوائل” بعد سقوط صواريخ في الجادرية.. ويخاطب الحكومة العراقية

2020/01/07 | 16:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشر وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو، الثلاثاء، مقطع فيديو صوّر من داخل احد المنازل البغدادية لحظة سقوط صواريخ في المنطقة الخضراء والجادرية يوم الاحد الماضي.وعلق بومبيو على مقطع الفيديو في تغريدة على حسابه بتويتر وتابعته “يس عراق”، قائلا: “بينما كان العراقيون العاديون يجتمعون مع عائلاتهم ، أطلق كتائب حزب الله صواريخ […]

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