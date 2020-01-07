المنتجات النفطية تجهز مطار النجف بـ 6 ملايين لتر شهرياً من وقود الطائرات المدني

2020/01/07 | 16:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد- أين]كشفت شركة توزيع المنتجات النفطية عن تجهيزها مطار النجف الأشرف بـ (6) مليون لتر شهرياً من منتوج وقود الطائرات نوع ( JET- A1) وبالسعر الرسمي المدعوم.

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