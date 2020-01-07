جواد بشارة - مصير العراق في منعطف خطير

2020/01/07 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بشارة مصير العراق في منعطف خطيرتتسارع الأحداث في العراق والمنطقة بوتيرة تدعو للقلق مما وضع مستقبل العراق في خانة المجهول.وبات العراق مرهوناً بردود الأفعال الخارجية ، الإيرانية والأمريكية ، والداخلية.فهل قررت إيران حقاً الرد عسكرياً على اغتيال وتصفية الجنرال قاسم سليماني ؟ وهل سيرد حزب الله العراقي بعنف وبهجمات إرهابية ضد الوجود الأمريكي في العراق انتقاماً لمقتل وتصفية القيادي في الحشد الشعبي أبو......

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