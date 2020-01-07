تذكرة عودة الى الموصل

2020/01/07 | 17:03 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عندما نشر تنظيم الدولة الإسلامية الرعب في الموصل عام 2014 ، أصبحت المدينة بلا حياة.



لكن بعد ثلاث سنوات، إستعادة المدينة حريتها بعد عملية عسكرية لقوات التحالف.



الموصل في حالة خراب اليوم في ظل جهود السلطات لإعادة ترميم أحيائها إلى جانب مراقبة مواعظ أئمة المساجد؟

اكتشفوا في هذه الحلقة من تذكرة عودة ، كيف يستعيد أهل الموصل حياتهم آملين يوما ما نسيان فظاعات داعش.

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