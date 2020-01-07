2020/01/07 | 17:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وكالة روسية: بوتين عقد مباحثات مع الأسد في دمشق

بغداد اليوم - بغداد

حذر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء 7 كانون الثاني 2020، من تصريحات أميركية تمهد لاستهداف الحشد الشعبي مجدداً.

وقال المالكي في تغريدة له على "تويتر"، إن "مساعي التهدئة التي تقوم بها امريكا

بغداد اليوم - بغداد

أكدت النائب عن تحالف سائرون انعام الخزعلي، الثلاثاء 7 كانون الثاني 2020، أن هناك جهات سياسية تهول الاثار الاقتصادية لخروج الامريكان لضرب الحكومة والبرلمان.

وقالت الخزعلي في بيان، "يلاحظ الانحياز الواضح لبعض ال

بغداد اليوم - متابعة

وجه وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ( الثلاثاء 7 كانون الثاني 2020 ) رسالة للحكومة العراقية بشأن تكرار محاولات قصف السفارة الاميركية ببغداد وسقوط الصواريخ على مناطق سكنية.

وقال بومبيو في تغريدة علق فيها على مق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وكالة روسية: بوتين عقد مباحثات مع الأسد في دمشق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وكالة روسية: بوتين عقد مباحثات مع الأسد في دمشق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).