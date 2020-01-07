وكالة روسية: بوتين عقد مباحثات مع الأسد في دمشق
بغداد اليوم - بغداد
حذر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء 7 كانون الثاني 2020، من تصريحات أميركية تمهد لاستهداف الحشد الشعبي مجدداً.
وقال المالكي في تغريدة له على "تويتر"، إن "مساعي التهدئة التي تقوم بها امريكا
بغداد اليوم - بغداد
أكدت النائب عن تحالف سائرون انعام الخزعلي، الثلاثاء 7 كانون الثاني 2020، أن هناك جهات سياسية تهول الاثار الاقتصادية لخروج الامريكان لضرب الحكومة والبرلمان.
وقالت الخزعلي في بيان، "يلاحظ الانحياز الواضح لبعض ال
بغداد اليوم - متابعة
وجه وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ( الثلاثاء 7 كانون الثاني 2020 ) رسالة للحكومة العراقية بشأن تكرار محاولات قصف السفارة الاميركية ببغداد وسقوط الصواريخ على مناطق سكنية.
وقال بومبيو في تغريدة علق فيها على مق
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