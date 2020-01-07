الياسري: شهادة سليماني والمهندس تشكل خطرا اكبر على امريكا

2020/01/07 | 17:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال امين عام سرايا الخراساني التابعة للحشد الشعبي سيد علي الياسري ان الشهيد الفريق قاسم سليماني قدم عمره في طريق الجهاد والمقاومة....

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