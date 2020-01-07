2020/01/07 | 17:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الثلاثاء، مديري بلدية النجف ايقاف اجراءات ترويج معاملات التأجير بطريقة المساطحة والاستثمار وتخصيص الاراضي للجهات غير الحكومية.

وبين في كتاب رسمي موجه لمديرية البلدية ان "هذا القرار جاء لتحقيق المصلحة العامة وتقديم افضل الخدمات للمواطنين".

واوعز بتشكيل لجنة برئاسة مدير بلدية النجف ومعاونيه الفني والاداري للمدير ومسؤولي تنظيم المدينة والاملاك في البلدية لغرض وضع رؤية شاملة لضمان الاستفادة من الاراضي غير المخصصة وغير المشمولة، مشددا على ان التوجيه يشمل المعاملات التي سبقت وان حصلت على موافقة المحافظ على تأجيرها او استثمارها او تخصيصها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة... محافظ النجف يوقف اجراءات ترويج معاملات التأجير بالمساطحة والاستثمار) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة... محافظ النجف يوقف اجراءات ترويج معاملات التأجير بالمساطحة والاستثمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).