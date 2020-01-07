2020/01/07 | 17:13 - المصدر: الغد برس

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بالصور..



وفد الشرطة يتوجه صوب عمان استعدادا للقاء الشباب السعودي

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بالصور..



وفد الشرطة يتوجه صوب عمان استعدادا للقاء الشباب السعودي

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