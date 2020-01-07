الدفاع المدني تسجل اكثر من 30 الف حريق في عام 2019

2020/01/07 | 17:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أصدرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل اكثر من 30 الف حريق خلال عام 019.

وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "احصائية عام 2019، لحرائق في عموم المحافظات العراقية عدا إقليم كردستان والتي شملت الحرائق التي أندلعت داخل مباني حكومة وتجارية ودور سكنية واراضي زراعية حيث بلغت في مجموعها ( 30,498) ثلاثون الف واربعمائة وثمان وتسعون حادث حريق".

واضافت "بنسبة زياد تقدر 21.25 % عن عام 2018 اوعزتها مديرية الدفاع المدني الى الاحداث الاخير التي شهدها العراق وما رافقه من عمليات حرق للمباني ومقار الاحزاب والبنايات التجارية والحكومية وكذلك ما شهده العراق من حرائق للمحاصيل الزراعية التي رافق موسم الحصاد لمحصولي الحنطة والشعير منتصف العام الماضي".

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