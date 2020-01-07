بالوثيقة.. ايقاف التأجير بطريقة المساطحة والاستثمار في النجف

2020/01/07 | 17:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادوجه محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الثلاثاء، مديري بلدية النجف بإيقاف إجراءات ترويج معاملات التأجير بطريقة المساطحة والاستثمار وتخصيص الاراضي للجهات غير الحكومية، مشيرا في كتاب رسمي موجها لمديرية البلدية ان هذا القرار جاء لتحقيق المصلحة العامة وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.وكشفت وثيقة حصلت عليها "كلكامش برس" ان الياسري، اوعز بتشكيل لجنة برئاسة مدير بلدية النجف ومعاونيه الفني والاداري، ومسؤولي تنظيم المدينة والاملاك في البلدية لغرض وضع رؤية شاملة لضمان الاستفادة من الاراضي غير المخصصة وغير المشمولة.وشدد على ان التوجيه يشمل المعاملات التي سبقت وان حصلت على موافقة المحافظ على تأجيرها او استثمارها او تخصيصها.

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