نائبة تطالب بتنويع مصادر حفظ الاموال العراقية لتفادي العقوبات الامريكية

2020/01/07 | 17:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكلكامش برس/ بغداداقترحت النائبة عن كتلة سائرون النيابية، إنعام الخزعلي، اليوم الثلاثاء، على الحكومة حزمة اجراءات لتلافى تأثير العقوبات الامريكية التي هدد بها الرئيس الامريكي دونالد ترامب، مؤكدة ان قرار مجلس النواب بإخراج القوات الامريكية من العراق خلف ردود فعل مبالغ بها.وقالت الخزعلي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "تهديد الرئيس الامريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات اقتصادية جراء طرد القوات الامريكية، خلف ردود فعل مبالغ بها من حيث العواقب المترتبة على اجلاء القوات الامريكية".وأضافت "يلاحظ الانحياز الواضح لبعض الجهات السياسية والمنتفعة لتهويل الاثار الاقتصادية لخروج الامريكان من العراق لأجل تثبيط جهود الحكومة والبرلمان في طرد القوات المحتلة بشكل نهائي"، مبينةً إن "معظم التحليلات دارت حول الدولار والاثار التي قد تتركها العقوبات الأمريكية على الاقتصاد العراقي".وأوضحت ان "الولايات المتحدة لا تعرض الأموال الحكومية لأي دولة لاحتجاز قضائي لأنها تتمتع بالحصانة السيادية والتي تعني ان الدولة محمية من إجراءات القضاء لدولة أخرى".وبينت ان "هذا يعني عدم الخشية على احتياطي البنك المركزي العراقي لدى الولايات المتحدة لأنه محصن سيادياً ولا تستطيع الولايات المتحدة الحجز عليه لأنها ستخالف القانون من جهة، وستعمل على اضعاف الثقة الدولية بالنظام المصرفي الامريكي وبالتالي هروب رؤوس الاموال الاجنبية من الولايات المتحدة".ودعت الخزعلي الحكومة الى "البدء بإيداع اموال النفط المصدر منذ الان في حسابات خارج الولايات المتحدة لطمئنة الشعب من جهة وتنويع الجهات الحافظة للأموال العراقية من جهة اخرى"، لافتةً إلى إن "هذا القرار يمثل صفعة قوية للولايات المتحدة وترامب".وطالبت مجلس النواب "بضرورة استضافة البنك المركزي العراقي فورا لتقديم تقرير مفصل وفوري عن الاموال العراقية الموجودة في الولايات المتحدة ومدى حرية البنك في السحب منه وايضا تقرير عن ديون العراق".وشددت على "اهمية الزام البنك المركزي ووزارتيّ النفط والمالية في ايداع اموال النفط المصدر في مصارف غير امريكية كالصين وكوريا الجنوبية واليابان والمانيا".ولفتت الخزعلي إلى أن "تنويع احتياطي البنك المركزي بعملات اخرى يعتبر صفعة ثانية للولايات المتحدة الامريكية مع ضرورة تلويح الحكومة العراقية ببيع النفط العراقي بالعملة الصينية كرد على التهديدات الامريكية".وأكدت على انها "خطوة ضرورية وستحقق للعراق فائدة مزدوجة، من جهة فإنها صفعة للرئيس ترامب ومن جهة ثانية فإنها ستقوي علاقة العراق بالصين التي هي شريك تجاري وقوى اقتصادية عظمى، وايضا خصم للولايات المتحدة".وقالت الخزعلي إن "ايداع واردات النفط في المصارف الصينية سيكون مقابل الحصول على اي مبلغ بالدولار الامريكي كون الصين المالك الاكبر عالميا للدولار بعد الولايات المتحدة وبالتالي لن تكون هناك اي شحة للدولار في الاسواق".واكدت على "تفعيل الاتفاقية العراقية الصينية عبر اقامة علاقات مالية ونقدية والاتفاق على تزويد الصين بالطاقة مقابل برامج الاستثمار والاعمار في العراق يمثل الرد الاقتصادي المناسب لعقوبات الولايات المتحدة".وحذرت الخزعلي من "مروجي الرعب والتهويل بمختلف العناويين والمسميات لان الحرب المقبلة ستكون نفسية الهدف منها ايهام الشعب العراقي بعواقب كارثية ستحل بالعراق اذا ما خرج المحتل وان وجود الولايات المتحدة عنصر استقرار امني واقتصادي وهو معاكس للحقيقة".

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