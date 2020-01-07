تقرير اسباني يرسم ملامح مستقبل العامري بعد اغتيال المهندس: الرجل القوي

2020/01/07 | 17:24 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



نشرت صحيفة “الموندو” الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن تعيين هادي العامري لخلافة الراحل أبو م...

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