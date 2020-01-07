2020/01/07 | 17:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زار العاصمة السورية دمشق، وأجرى لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين يجري مباحثات مع الاسد في دمشق) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين يجري مباحثات مع الاسد في دمشق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).