ارتباك امريكي واضح.. اسبر يخالف ترامب بضرب مواقع ثقافية ايرانية

2020/01/07 | 17:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خالف وزير الحرب الأمريكي، مايك إسبر، تهديدات أطلقها الرئيس دونالد ترامب، بشأن استهداف مواقع ثقافية بإيران، والتي شهدت جدلا واتهامات لامريكا بالتحضير ...

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