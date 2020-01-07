انسحاب مفاجئ للقوات الكرواتية والسلوفاكية والالمانية من العراق

2020/01/07 | 17:47 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت عدّة دول اوروبية، اليوم الثلاثاء، السحب الكامل أو الجزئي لقواتها من العراق إثر تزايد التوترات بين إيران الولايات المتحدة في أعقاب اغتيال الأخيرة، لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.وقالت كل من كرواتيا وسلوفاكيا، إنهما سحبتا جنودهما من العراق، والذين لا يتخطى عددهم مجتمعين 25 جنديا، بينما أعلن الجيش الألماني سحب جزء من جنوده المنتشرين في البلاد لمهمات تدريبية، ونقلهم إلى الأردن والكويت، بسبب التوتر في المنطقة.وغادر عناصر الكتيبة الألمانية في بغداد والتاجي شمال العاصمة، ويبلغ عددهم 35 عسكرياً، وفق ما أفاد بيان للجيش الألماني، مشيرا الى ان الوضع الأمني في العراق وقرار البرلمان العراقي الأخير الذي يطلب مغادرة قوات التحالف الدولي البلاد.وأكد الجيش الألماني "أمن عسكريينا هو أولويتنا القصوى".ونقل العسكريون الألمان الثلاثة الذين كانوا في بغداد إلى الكويت، فيما جرى نقل 32 عسكرياً ألمانيا كانوا في التاجي إلى قاعدة عسكرية ألمانية في الأزرق في الأردن خلال الليلة الماضية.

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