2020/01/07 | 17:47 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلن عضو المجلس العام بوزارة الدفاع الروسية إيغور كوروتشنكو، اليوم الثلاثاء، أنه يمكن للعراق تحسين نظام دفاعه الجوي بمساعدة منظومة الدفاع الجوي "S-400".وقال كوروتشنكو في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية ان اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني بغارة جوية امريكية في بغداد، يؤكد حاجة العراق إلى تحسين نظام الدفاع الجوي.واضاف "العراق شريك لروسيا في مجال التعاون العسكري التقني، ويمكن لروسيا إرسال الوسائل اللازمة لضمان سيادة البلاد وحماية موثوقة للمجال الجوي، بما في ذلك توريد صواريخ (S-400) وغيرها من أجزاء نظام الدفاع الجوي، مثل (بوك-إم3) و(تور-إم2) وغيرها".واشار الى انه "في السنوات الأخيرة، زودت روسيا العراق بقاذفة اللهب الثقيلة توس-1أ سولنتبيك، والمروحيات الهجومية مي-35 ومي-28إن إيه وطائرات سو-25 ودبابات تي-90 ومنظومة الدفاع الجوي الصاروخية المدفعية بانتسير-إس1".يذكر أن أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف التقى في أيلول مع مستشار رئيس الوزراء العراقي في شؤون الأمن القومي، فالح الفياض، وناقش التعاون العسكري التقني والوضع في سوريا.وفي وقت لاحق، صرح السفير العراقي لدى روسيا حيدر منصور ، أن بغداد لا تتفاوض مع موسكو على شراء "S-400"، ولا يوجد أي تلميح على هذا الامر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع الروسية: العراق بحاجة إلى منظومة الدفاع الجوي "S-400") نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع الروسية: العراق بحاجة إلى منظومة الدفاع الجوي "S-400") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).