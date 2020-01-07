2020/01/07 | 17:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرعية بين السلطة والإحتجاجات – حمدي العطار غالبا ما يتوهم من يملك السلطة بأنه سيكون بعيدا عن المساءلة والمحاسبة، ويرى نفسه فوق القانون ويمارس حينها سلوكاً مناقضاً للقوانين التي وضعها ومنافيا للتقاليد والاعراف الاجتماعية مستخدما نفوذه السياسي وامكانياته المادية وحتى اجهزة الدولة الأمنية والعسكرية ضد من يحاول الاعتراض عليه، واذا كان هذا الموقف مبررا لحاكم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرعية بين السلطة والإحتجاجات – حمدي العطار) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرعية بين السلطة والإحتجاجات – حمدي العطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).