2020/01/07 | 17:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاتانيتش يطير إلى تايلند لمتابعة الأولمبي وفد خليجي في العراق للإطلاع على ملاعبه بغداد- الزمان قرر الاتحاد الخليجي لكرة القدم، ارسال وفد الى العراق من اجل الاطلاع على ملاعبه قبل استضافة خليجي 25 في البصرة.وقال مصدر في اتحاد الكرة في تصريح صحفي :لا يهمنا اذا ما قدمت كل دول الخليج لاستضافة البطولة كون القرار […]

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