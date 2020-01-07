2020/01/07 | 17:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأولمبي يواجه نظيره الأسترالي في مستهل بطولة آسيا اليوم شهد يعوّل على شبابه لتحقيق الفوز و البداية المطلوبة الناصرية – باسم ألركابي يعول منتخبنا الاولمبي تحت 23 سنة على شبابه في أهمية الظهور المميز وفي تحمل المهمة لتحقيق الانطلاقة الصحيحة والبداية المطلوبة والسيطرة على الأمور عندما يستهل منافسات مجموعته الأولى القوية والصعبة في مواجهة منتخب […]

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