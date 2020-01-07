انفعالية الأحزاب الشيعية.. منتظر ناصر

2020/01/07 | 17:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الصحافي منتظر ناصر: لو كانت احزاب الشيعة جادة بمعاقبة امريكا لنسجت اتفاقا وتحالفا متينا مع الآخرين (كرد وسنة) على اساس وطني واضح..وجلبتها الى حضيرتها حتى يكون اَي قرار يصدر عنهم موجعا قاسيا ونهائيا!! اما فرض ارادتهم بهذه الطريقة الانفعالية المتسرعة العاطفية (الفقاعية) أضعفت كثيرا من ادائها الشعاراتي الحماسي ومنعت حضور الآخرين الى الجلسة […]

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