تداعيات “غارة المطار”: تعليق الرحلات إلى العراق “مستمر”.. هل ستنضم دول جديدة للقائمة؟

2020/01/07 | 17:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد لاتزال قائمة الدول الماضية في تعليق رحلاتها إلى العراق، مفتوحة، بالتزامن مع زيادة تعقد المشهدين السياسي والامني في البلاد، وحيث بدأت ايران بايقاف ارسال الزائرين الايرانيين إلى العراق خلال انطلاق الاحتجاجات الشعبية، بادرت عدد من الدول العربية لايقاف رحلاتها الى العراق بعد تصاعد الازمة على خلفية مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني […]

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