ايران تتوعد امريكا بفيتنام جديدة بالشرق الاوسط | تقرير

2020/01/07 | 17:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتصاعد حدة التصريحات بين اميركا وإيران ما ينذر بحرب جديدة في الشرق الأوسط فيما تنشغل العديد من دول العالم بالسعي لتخفيف التوتر لان اندلاع مزيد من الصراع ليس في مصلحة أحد.

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