إدارة ترامب وموقفها من العراق.. حارث حسن

2020/01/07 | 17:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الدكتور حارث حسن: إدارة ترامب وموقفها من العراق : أولًا ، ان هذه الادارة ليس لديها اهتمام بالعراق ولا سياسة مرسومة بعناية تجاهه ( وهي في هذا الموقف امتداد للإدارة السابقة)، والعراق بالنسبة لها موضوع عرضي في سياق المواجهة مع ايران ، لذلك اختار ترامب ان يقوم بعملية الاغتيال لسليماني في العراق بدون اهتمام […]

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