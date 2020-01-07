2020/01/07 | 18:01 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الكندي يؤكد للحلبوسي التزام بلاده بامن العراق واستقراره هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/07 | 18:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الكندي يؤكد للحلبوسي التزام بلاده بامن العراق واستقراره) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية الكندي يؤكد للحلبوسي التزام بلاده بامن العراق واستقراره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).