خبير اقتصادي :لا توجد حماية للرئيس الامريكي حالياً على اموال العراق

2020/01/07 | 18:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أكد مستشار رئيس الوزراء الخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح بأنه لا توجد حماية immunity للرئيس الامريكي حالياً على اموال جمهورية العراق في منطقة الولاية القضائية الامريكية jurisdiction كما يعتقد البعض والتي اعتمدت بالامر الرئاسي الاول بالرقم ١٣٣٠٣منذ شهر مايس عام ٢٠٠٣ على حساب صندوق تنمية العراق DFI وقت ذاك والمفتوح باسم البنك المركزي العراقي العراق […]

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