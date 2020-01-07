واشنطن تتهكم على حديث عبد المهدي بشأن زيارة سليماني للعراق وتكشف موقفاً جديداً للسعودية

2020/01/07 | 18:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تهكم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، على المعلومات التي قالت إن قائد الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، كان في مهمة دبلوماسية بالعراق حين قتلته ضربة أميركية، معلقا، في الوقت نفسه، على الرسالة المزعومة التي كان يحملها الجنرال القتيل إلى السعودية.رسائل متبادلة ونفى بومبيو أن تكون زيارة قاسم سليماني الأخيرة إلى بغداد لنقل رسائل إيرانية […]

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