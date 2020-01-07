2020/01/07 | 18:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتواصل توافد جموع المعزين على مجلس العزاء المقام على روح الشهيد القائد ابو مهدي المهندس والفريق قاسم سليماني وبقية شهداء العدوان الأميركي الغادر في الزوية وسط العاصمة بغداد لليوم الثاني على التوالي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استمرار توافد المعزين على مجلس عزاء شهداء الحشد الشعبي في بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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