2020/01/07 | 18:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغارديان: يجب الإستماع لأصوات العراقيين وسط الأزمة لندن – الزمان نشرت صحيفة الغارديان، البريطانية مقالا للروائي العراقي أحمد سعداوي بعنوان في وسط هذه الأزمة، يجب الاستماع إلى أصوات العراقيين.ويقول إنه بالنسبة للعراقيين الذين يحصلون على آخر التطورات عما يجري في العراق من واتساب، كان فجر الثلاثاء حافلا بالتوتر والخوف.ويضيف أن الأمر كان أشبه […]

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