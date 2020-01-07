2020/01/07 | 18:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة: الحكم بسجن مسؤولين سابقين في شركة بغداد لتجارة السيارات بغداد – الزمان كشفت هيئة النزاهة عن تفاصيل الحكم الصادر بحق مسؤولين سابقين في شركة بغداد لتجارة السيارات، مبينة أن المتهمين ألحقا ضرراً عمدياً بالمال العامِّ يصل إلى سبعة مليارات دينار.دائرة التحقيقات في الهيئة في حديثها عن تفاصيل القضية التي سبق أن حققت فيها […]

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