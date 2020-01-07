2020/01/07 | 18:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دور النشر التجارية – عبد الكريم يحيى الزيباري دار النَّشر يجب أنْ تحقق أرباحاً لتستمر في أعمالها، لكن الهدف الرئيس لدار النّشر ثقافي وليس تجاريا، ومن خلال هذا الهدف الثقافي ستحقق دار النشر سمعتها التجارية وأرباحها المَرجوُّة ومكانتها المرموقة في الوسط الثقافي! منذر كاظم حسين ترجمَ (حكايات إيطاليا وروسيا/ مكسيم غوركي/ دار الرافدين/ 2018 ثلاث […]

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