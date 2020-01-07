الفلبين تستأجر سفناً لترحيل رعاياها من العراق

2020/01/07 | 18:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلن وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورينزانا، اليوم الثلاثاء، أن حكومة بلاده تدرس استئجار سفن ركاب لإجلاء آلاف الفلبينيين من العراق وإيران، في حال تصاعد الأعمال القتالية في منطقة الشرق الأوسط.وكان الرئيس الفلبيني رودريغو ديوتيرتي، أمر في وقت سابق بإعلان حالة الاستعداد في القوات المسلحة، لنشر طائرتين من طراز "C-130"، وسفينتين وطائرة نفاثة طراز "C-295" في الشرق الوسط لإجلاء الفلبينيين من إيران والعراق عند الضرورة.وقال وزير الدفاع دلفن لورينزانا، إن الرئيس أصدر إليه توجيهات لدراسة طرق أخرى لإجلاء الرعايا الفلبينيين من إيران والعراق في حالة اندلاع حرب هناك.وأضاف لورينزانا للصحفيين أن "أحد المقترحات التي طرحت خلال اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس الاثنين، يتمثل في أنه في حالة وجود كثير من الرعايا الذين يريدون العودة إلى الوطن، فيمكن استئجار سفن ركاب لنقلهم، حيث يوجد حاليا 1600 فلبيني في إيران، و6 آلاف في العراق، وفقا لوزارة الدفاع الوطني.

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