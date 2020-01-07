فالح مهدي - قاسم سليماني: البطل القومي والوحش الدموي .

2020/01/07 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فالح_مهدي لم تشهد إيران في تاريخها المعاصر خروج آلاف الناس في مسيرة تمثل وداعا في جنازة شخصية ما، إلا مرتين ، في موت الخميني في عام 1989 ،بعد ان تجرع سم وقف الحرب قبل الوصول الى بغداد، وموت قاسم سليماني في الثالث من هذا الشهر إذ قتل تلك القتلة العنيفة التي أدت الى تفحمه ولم يبق منه إلا شظايا .ولم يكن وحيدا في موته العنيف ذاك إنما قتل معه الشخص الخطير الأخر أبو مهدي المهندس المسؤول عن قتل أكثر من ......

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