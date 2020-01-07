2020/01/07 | 19:01 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التخطيط، الثلاثاء، عن مناقشة الاستعدادات الجارية لتنفيذ تجارب قبلية في المناطق الحضرية والريفية بشأن التعداد.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى، ان “غرفة العمليات والادارة التنفيذية للتعداد العام للسكان والمساكن المزمع تنفيذه نهاية العام الجاري ٢٠٢٠، ناقشت مع رؤساء قطاعات العمل، الاستعدادت الجارية لتنفيذ عدد من التجارب القبلية في المناطق الحضرية والريفية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التخطيط تناقش استعدادات تنفيذ تجارب بالمناطق الحضرية والريفية بشأن التعداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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