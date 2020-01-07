الكعبي يحث مجلس الخدمة الاتحادية على إنهاء المحسوبية

2020/01/07 | 19:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي على ضرورة

إعادة تنظيم عمل مؤسسات الدولة وايجاد الية دقيقة تسير عليها الدولة العراقية

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