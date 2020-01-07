2020/01/07 | 19:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق مدافع نادي الدحيل والمنتخب القطري لكرة القدم، بسام الراوي على الاحداث الاخيرة التي يشهدها العراق.ويمر العراق بظروف امنية متوترة بعد استهداف القواعد الاميركية والسفارة واغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد.ونشر الراوي عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، “اللهم أحفظ العراق وأهلها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللاعب بسام الراوي يعلق على الاحداث الاخيرة في العراق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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