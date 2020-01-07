الأولمبي يقص شريط مبارياته الآسيوية بذكريات العام 2016

2020/01/07 | 19:08 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يقصُ منتخبنا الأولمبي لكرةِ القدم شريط مباريات بطولة آسيا تحت 23 عاما بمواجهة نظيره الاسترالي في الساعة الخامسة والربع عصرا بتوقيت بانكوك الواحدة والربع ظهرا بتوقيت العاصمة بغداد في ملعب جامعة ثاماسات ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى للنهائيات القارية التي تنطلق اليوم وتختتم في السادس والعشرين من الشهر الحالي، ويلتقي اليوم أيضا ضمن المجموعة ذاتها منتخب تايلند صاحب الأرض والجمهور ونظيره البحريني المشارك في البطولة للمرة الأولى في تاريخه عند الساعة الرابعة والربع عصرا بتوقيت بغداد.

ويخوض منتخبنا غمار البطولة الحالية مزهوا بذكريات العام 2016 عندما خط رحلة انجاز بقيت راسخة في اذهان عشاق الكرة، بعد تمكنه من خطف البطاقة الأخيرة المؤهلة للاولمبياد من منتخب قطر صاحب الضيافة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويتطلع الجيل الحالي من اللاعبين الى السير على خطى نجوم الأمس ويكتبون تألقهم بحروف من ذهب برغم المعوقات العديدة التي جابهت هذا المنتخب وكان أبرزها قرار ابعاد عدد كبير من اللاعبين ممن سبق لهم ان مثلوا المنتخب الوطني في استحقاقات سابقة.

المؤتمر الصحفي

أعرب مدرب المنتخب الأولمبي عبد الغني شهد خلال المؤتمر الصحفي الذي اقيم أمس الثلاثاء في القاعة الرئيسة للملعب الشهير "راجامنغالا" في العاصمة التايلندية بانكوك عن ثقته التامة بامكانات لاعبيه الشباب وقدرتهم على الذهاب بعيدا في منافسات البطولة الآسيوية.

وتابع شهد ان ذكريات التأهل للاولمبياد وخطف صدارة التصفيات من المنافس الايراني القوي، فضلا عن مسيرة الاعداد التي تكللت بالنجاح وحنكة الجهاز الفني، كل هذه الأمور مجتمعة ستمنح اللاعبين الحافز والرغبة للتألق.

ولفت الى ان الجهاز الفني لمنتخبنا لديه معرفة تامة باوراق ونقاط الضعف والقوة لدى الجانب الاسترالي، وسيتم اللعب اليوم باسلوب يضمن ايقاف مصدر القوة واستغلال نقاط الضعف للخروج بنتيجة ايجابية تحدد بشكل كبير مشوار المجموعة.

وحول مسألة التخوف من البنية الجسمانية لاغلب لاعبي منتخبنا، كشف شهد عن ان جميع المنتخبات تضم في صفوفها لاعبين باعمار متقاربة وهذا يعزز عامل التكافؤ، مستدركا ان الامكانات الفردية للاعبينا يمكنها ان تصنع الفارق أمام أي منافس مهما كان اسمه أو وزنه.

المؤتمر الفني

وأقيم يوم أمس أيضا المؤتمر الفني ومثلنا فيه المدير الاداري مهدي كريم والمنسق الاعلامي الزميل حسين الخرساني وطبيب الفريق الدكتور غالب عبد الحسين ومسؤول التجهيزات طالب منشد.

وسيدخل منتخبنا الى مواجهة اليوم مرتديا الزي الأخضر الكامل بينما سيرتدي حارس المرمى قميصا سمائيا والشورت سيكون أزرق اللون، بينما سيلعب الكنغر الاسترالي بزيه الاصفر المعتاد.

طاقم تحكيم صيني

أناطت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهمة قيادة لقاء اليوم إلى طاقم تحكيم دولي من الصين.

ويتألف الطاقم من فو مين حكما للساحا وشي كسيانان مساعدا اول وكاو وي مساعدا ثان والسيريلانكي ديلان بيريرا حكما رابعا وايغ شان من هونغ كونغ مشرفا والياباني تورو كاميكاوا مقيما للحكام وجارغال سوخباتار من منغوليا مشرفا عاما للقاء.

دفعة معنوية

وصل يوم أمس الثلاثاء إلى العاصمة التايلندية بانكوك رئيس اللجنة الأولمبية الكابتن رعد حمودي، بينما من المؤمل ان يصل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء مدرب المنتخب الوطني السلوفيني سيتريشكو كاتانيتش في خطوة الهدف الاساس منها منح الوفد بصورة عامة واللاعبين بشكل خاص دفعة معنوية قبل الشروع بخوض مواجهات مرحلة المجموعات.

وسيتابع كاتانيتش لقاء اليوم من على المدرجات مدونا في مفكرته الملاحظات العامة عن اداء كل لاعب، ويأتي هذا الاجراء في اطار رحلة البحث عن اسماء جديدة يمكنها تقديم الاضافة للمنتخب الوطني الذي يستعد لخوض مواجهتيه الحاسمتين في التصفيات المزدوجة أمام هونغ كونغ وكمبوديا.

وسيشكل تواجد السلوفيني فرصة جيدة للاعبين المطالبين باستغلال هذه الفرصة بافضل صورة ممكنة عبر تكثيف المجهودات والالتزام بالواجبات المناطة بهم من قبل الملاك التدريبي.

تدريبات الأمس

أجرى منتخبنا الأولمبي في الساعة الرابعة والنصف من عصر أمس بتوقيت بانكوك الثانية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت العاصمة بغداد آخر وحداته التدريبية في ملعب جامعة ثاماسات الذي سيحتضن لقاء اليوم.

وقرر الجهاز الفني فتح التدريبات أمام وسائل الاعلام لمدة 15 دقيقة ومن ثم جرى اغلاق الحصة التدريبية لغرض الحفاظ على سرية التكتيك الذي سيتم انتهاجه، بالاضافة الى عدم الكشف عن الأوراق التي يعتمد عليها بصورة أساسية.



وبحسب أعضاء في الجهاز الفني فان الحرص والاندفاع بديا واضحين على جميع اللاعبين خلال التدريبات من خلال تطبيق الواجبات التكتيكية والفنية، في محاولة لتسجيل بداية موفقة تعزز موقع المنتخب في المجموعة وتبرز إسمه كاحد أبرز المرشحين لتخطي حاجز الدور الأول.



ولم تشهد الوحدة التدريبية الأخيرة أية إصابات وهو مؤشر ايجابي يعزز خيارات المدرب عند التفكير في اختيار القائمة الأساسية.

خمسة لاعبين خارج القائمة

أكد المنسق الاعلامي للمنتخب الأولمبي الزميل حسين الخرساني ان الجهاز الفني سيكون مضطرا الى استبعاد خمسة لاعبين عند تقديم الكشف النهائي لقائمة مواجهة اليوم.

واشار الخرساني في تصريحه لـ"الصباح الرياضي" الى ان تعليمات البطولة تنص على ضرورة اختيار 18 لاعبا في كل مباراة، يتم الزج بـ11 لاعبا بصورة أساسية، بينما سيبقى سبعة لاعبين على دكة البدلاء في حال احتاجهم المدرب.



واضاف ان اللاعبين الخمسة المبعدين لن يجلسوا في المدرجات كما جرت العادة خلال البطولات التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بل سيكونون متواجدين في دكة البدلاء لكن لن يتم اشراكهم تحت أي ظرف.

وأوضح ان تعليمات البطولة تجيز امكانية اضافة واستبعاد أي لاعب قبل ست ساعات من كل لقاء شرط وجود تحليل طبي يؤكد تعرض اللاعب الذي في النية ابعاده للاصابة، وبخلافه لن تتم الاضافة أو الاستبعاد.

مستقبل الكرة البحرينية

من جهته أكد مدرب المنتخب البحريني التونسي سمير شمام ان مستقبل الكرة البحرينية سيكون مشرقا للغاية بفضل التخطيط والعمل السليم الذي انتهجته الادارات هناك وهذا ما ظهر بصورة واضحة خلال الفترة الماضية التي شهدت تتويج الأحمر بلقب بطولة غرب آسيا في كربلاء واربيل وخليجي 24 في الدوحة، كما ان المنتخب الأول يبلي بلاء حسنا في التصفيات المزدوجة بدليل وقوفه ثانيا في المجموعة خلف منتخبنا الوطني ومتقدما على ايران المصنف الأول آسيويا.

وابدى شمام سعادته الغامرة من دون ان يخفي شعوره بالقلق في الوقت ذاته بسبب تألق المنتخب الأول رفقة مدربه البرتغالي سوزا ومدى انعكاسات هذا التألق على الأولمبي سواء بالسلب أو الإيجاب، مبينا ان الجهاز الفني وضع في حساباته هذه الجزئية وعمل على تهيئة اللاعبين نفسيا وذهنيا بافضل صورة ممكنة ليكونوا جاهزين لتقديم بطولة استثنائية لاسيما انها المرة الأول التي يشارك فيها البحرين بهذه البطولة.

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