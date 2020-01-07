أولمبينا بمواجهة الكنغارو الأسترالي والبحرين يلتقي تايلند

2020/01/07 | 19:08 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تدخل بطولة آسيا للمنتخبات الاولمبية تحت 23 عاما بكرة القدم اليوم الاربعاء مرحلة الجد، اذ يواجه اولمبينا بطل نسخة 2013 نظيره الاسترالي على ستاد ثاماسات في الساعة الواحدة والربع ظهرا بتوقيت بغداد، بينما تقابل تايلاند المضيفة البحرين على ستاد راجامانغالا في الساعة الرابعة والربع عصرا بتوقيت بغداد، المباراتان سيتم نقلهما مباشرة على قناة (بي ان سبورت 5)

شهد: طموحنا إعادة إنجاز قطر

وقال مدرب المنتخب الاولمبي عبد الغني شهد امس خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: انه يعرف جيدا المنتخب الاسترالي، مشيرا الى انه " لدينا طموحات كبيرة باعادة انجاز قطر، فنحن نمتلك لاعبين واعدين مؤهلين للتأهل الى اولمبياد طوكيو، مثلما حدث في ريو دي جانيرو 2016".

واضاف" اما بالنسبة لاعمار اللاعبين ففريقنا مشارك ضمن السن القانونية المحددة في لوائح الاتحاد الاسيوي وحساباتنا الحالية تنصب في المجموعة فقط ولدينا معلومات كافية عن كل الفرق التي هي الاخرى تشارك بالاعمار القانونية".

وبين" بالتأكيد مباراة استراليا الاولى هي مدخل للبطولة ولدينا معلومات وافية عن الفريق الاسترالي وان ابعاد اربعة لاعبين منه هي نقطة ايجابية للفريق العراقي".

زغير: متفائل بالواعدين

رئيس الوفد العراقي عضو الاتحاد يحيى زغير أكد انه متفائل بالشباب الواعدين وما وجده من اندفاع يؤكد ان المهمة لن تكون بالصعوبة التي يعتقدها البعض رغم ان الفريق الاسترالي فريق معروف لدى الجميع وفيه من العناصر الفردية الجيدة.

واضاف أن مباراة الغد ورغم حساسية مواجهات الافتتاح اختبار حقيقي للاعبينا، وثقتنا عالية بهم في تحقيق نتيجة ايجابية ستكون مفتاحا للمنافسة في فرق المجموعة.

عبيد: لست قلقاً

مساعد المدرب عباس عبيد اكد انه ليس قلقا من لقاء استراليا رغم حساسية المباراة كونها الاولى ودائما ما تكون الصعوبة في البداية.

واضاف اننا عملنا جاهدين من اجل ايصال الفريق الى الجاهزية وتعاملنا مع اللاعبين بطرق نفسية تجعل تركيزهم على المباريات من دون ضغوطات".

وبين أن" الفريق الاسترالي ليس غريبا ويمتلك لاعبين طوال القامة واجسامهم قوية، وبالمقابل لدينا اسماء تستطيع ايقاف هذا الفريق، لذا فان المباراة من المتوقع ان تشتد بمرور الوقت.

المهاجم مراد صبح

أدت الأهداف الثلاثة التي أحرزها المهاجم مراد صبح في التصفيات إلى تصدره قائمة الهدافين في صفوف المنتخب العراقي خلال طريقه لحجز مكانه في تايلاند، وسيصبح مهاجم فريق الكهرباء مرة أخرى من بين أخطر لاعبي منتخب أسود الرافدين خلال البطولة القارية في جنوب شرق آسيا.

يحمل صبح مسؤولية كبيرة لتكرار دور مواطنه مهند عبد الرحيم نجم نسخة عام 2014 التي نال العراق خلالها اللقب، والذي عاد وسجل إلى جانب أيمن حسين الأهداف التي قادت المنتخب الغرب آسيوي ليتأهل إلى الألعاب الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو.

*موفد الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أولمبينا بمواجهة الكنغارو الأسترالي والبحرين يلتقي تايلند) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أولمبينا بمواجهة الكنغارو الأسترالي والبحرين يلتقي تايلند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).