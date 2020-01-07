عادل عبدالمهدي يصدر امرا ديوانيا بترقية ضباط الداخلية وجهاز مكافحة الارهاب

2020/01/07 | 19:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، امرا ديوانيا يقضي بترقية ضباط وزارة الداخلية وجهاز مكافحة الارهاب.وقال الفريق الركن محمد حميد البياتي السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة، في تصريح صحفي، ، إن القائد العام أصدر، اليوم، أمراً ديوانياً يقضي بترقية ضباط وزارة الداخلية وجهاز مكافحة

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